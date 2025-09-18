La leggenda del tennis e l' attore e modello si giureranno amore eterno il 19 settembre in una location mozzafiato con festeggiamenti blindati

L ’isola di Ischia si prepara a ospitare un evento che unisce sport, glamour e romanticismo: il matrimonio tra Venus Williams, leggenda del tennis mondiale, e Andrea Preti, attore e modello italiano. La cerimonia, in programma per domani, 19 settembre, promette di trasformare l’isola verde in un palcoscenico esclusivo, tra location mozzafiato e festeggiamenti blindati. Venus Williams diventa una Barbie. E a 45 anni sta per tornare agli US Open X Leggi anche › Il nuovo taglio di capelli di Venus Williams a Parigi? Il french bob, modello “razor” L’amore tra Venus Williams e Andrea Preti. La storia d’amore tra Venus e Andrea è iniziata un anno fa, durante una sfilata a Milano. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La leggenda del tennis e l'attore e modello si giureranno amore eterno il 19 settembre in una location mozzafiato con festeggiamenti blindati

