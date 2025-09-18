La Legge sulla montagna | Guide alpine figure centrali

Dopo anni di attesa, l’Italia ha finalmente una legge quadro sulla montagna, un provvedimento che non solo colma un vuoto legislativo, ma riparametra il territorio restituendo valore alle comunità. La nuova norma richiama gli escursionisti alla frequentazione consapevole e responsabile della montagna e riconosce l’unicità dei professionisti del collegio nazionale guide alpine (guide alpine, accompagnatori di media montagna e guide vulcanologiche) e li pone come figure centrali. All’interno del testo, due articoli in particolare sono dedicati ai professionisti del collegio nazionale guide alpine e al loro lavoro: viene ribadito il riconoscimento come professioni della montagna delle figure di guida alpina, aspirante guida, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

