La Legge sulla montagna | Guide alpine figure centrali
Dopo anni di attesa, l’Italia ha finalmente una legge quadro sulla montagna, un provvedimento che non solo colma un vuoto legislativo, ma riparametra il territorio restituendo valore alle comunità. La nuova norma richiama gli escursionisti alla frequentazione consapevole e responsabile della montagna e riconosce l’unicità dei professionisti del collegio nazionale guide alpine (guide alpine, accompagnatori di media montagna e guide vulcanologiche) e li pone come figure centrali. All’interno del testo, due articoli in particolare sono dedicati ai professionisti del collegio nazionale guide alpine e al loro lavoro: viene ribadito il riconoscimento come professioni della montagna delle figure di guida alpina, aspirante guida, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: legge - montagna
Legge sulla montagna, perché è un’occasione persa: “Poche risorse e niente per l’adattamento climatico”
Approvata la legge montagna, 200 milioni per contrastare spopolamento e garantire servizi. Calderoli: “Orgoglioso per approvazione, zone montane sono realtà strategiche per Italia”
Il ddl Montagna è legge, cosa prevede su caccia e lupi. Naturale (M5s): “Tentativo di aumentare i cacciatori”
Approvata la legge nazionale sulla montagna. Confartigianato: “Serve estendere incentivi a tutte le imprese, non solo ai giovani. La sfida è renderla concreta”. - facebook.com Vai su Facebook
LEGGE MONTAGNA, CONFARTIGIANATO: LE NOSTRE ASPETTATIVE - X Vai su X
La Legge sulla montagna: Guide alpine figure centrali; Legge sulla montagna, soddisfatte le Guide Alpine: ''Riconosciute le escursioni come strumento di tutela dell'ambiente e che il 'rischio zero' in quota non esiste''; NUOVA LEGGE MONTAGNA: RICONOSCIUTO IL RUOLO DELLE GUIDE ALPINE.
Legge sulla montagna, soddisfatte le Guide Alpine: ''Riconosciute le escursioni come strumento di tutela dell'ambiente e che il 'rischio zero' in quota non esiste'' - Il Collegio Guide Alpine Italiane spiega che sono tre i punti particolarmente apprezzati della nuova legge: il riconoscimento delle ''professioni della montagna'' alle guide alpine, agli aspiranti gui ... Da ildolomiti.it
Nuova Legge Montagna: Guide Alpine punto di riferimento per le professioni di montagna - Il Senato ha approvato la nuova Nuova Legge Montagna per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Riporta planetmountain.com