La legge non scritta dietro le sbarre | Filippo Turetta punito dal codice d’onore dei detenuti
Il quotidiano veronese L’Arena ha reso noto oggi che, lo scorso agosto, Filippo Turetta è stato picchiato da un altro detenuto del carcere di Montorio dov’è rinchiuso in seguito alla condanna per l’omicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto nel novembre del 2023. L’aggressione, compiuta da un 55enne segue una sorta di codice interno, secondo quanto paventato dai legali di Turetta, Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, in occasione del trasferimento dell’uomo dalla sezione “reclusi protetti” a quella “reclusi comuni”. Ma di cosa si parla quando ci si riferisce al “codice d’onore interno”? Si tratta di un sistema di regole non scritte che governa la vita tra i detenuti nelle prigioni italiane. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: legge - scritta
Volpe: “Dalla Commissione Cultura ok alla prima legge scritta da giovani”
Lex Start, approvata la legge scritta dai giovani. Volpe (Psi): "Un primato italiano"
Frontini: "Aberrante che il trasporto sia equiparato a un concerto rock, scritta una proposta di legge per cambiare status"
È una legge non scritta dell’universo delle coppie: da una parte c’è il minimalista del sonno, fermo come una statua con un solo cuscino, e dall’altra parte c’è il sovrano del regno dei cuscini, con fortini e confini invalicabili fatti di piume e stoffa. Tu da che part - facebook.com Vai su Facebook
Diritto all'affettività e alla sessualità in carcere: via libera agli incontri dietro le sbarre; Carceri: un detenuto su tre soffre di patologie psichiche o comportamentali. E in Senato si discute di riforma della Legge Basaglia; Il decreto sicurezza disprezza i detenuti. Eppure esistono.
Bologna, i manifesti di "Trust Utopia" invadono le strade: da Trump dietro le sbarre a Putin sostenitore dei diritti Lgbtq+ - Donald Trump dietro alle sbarre, Vladimir Putin mano nella mano con una persona con lo sfondo della bandiera Lgbt, la Monnalisa che mostra un'anguria davanti al suo enigmatico sorriso e sotto la scrit ... Da tg.la7.it