La legge non scritta dietro le sbarre | Filippo Turetta punito dal codice d’onore dei detenuti

Il quotidiano veronese L’Arena ha reso noto oggi che, lo scorso agosto, Filippo Turetta è stato picchiato da un altro detenuto del carcere di Montorio dov’è rinchiuso in seguito alla condanna per l’omicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto nel novembre del 2023. L’aggressione, compiuta da un 55enne segue una sorta di codice interno, secondo quanto paventato dai legali di Turetta, Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, in occasione del trasferimento dell’uomo dalla sezione “reclusi protetti” a quella “reclusi comuni”. Ma di cosa si parla quando ci si riferisce al “codice d’onore interno”? Si tratta di un sistema di regole non scritte che governa la vita tra i detenuti nelle prigioni italiane. 🔗 Leggi su Cultweb.it

