Il Senato ha approvato la prima legge italiana sull’intelligenza artificiale. Il testo affronta temi chiave come sanità, lavoro, copyright e introduce il reato di deepfake. Ma la vera sfida sarà nei decreti attuativi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - La legge italiana sull’IA è un passo avanti significativo, ma non definitivo