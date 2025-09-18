La legge italiana sull’IA è un passo avanti significativo ma non definitivo
Il Senato ha approvato la prima legge italiana sull’intelligenza artificiale. Il testo affronta temi chiave come sanità, lavoro, copyright e introduce il reato di deepfake. Ma la vera sfida sarà nei decreti attuativi. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: legge - italiana
Buone notizie per Edoardo Bove: potrà tornare in campo. Dove? Oggi all’estero, ma la legge italiana potrebbe cambiare
Perché Space Act e legge italiana sullo spazio sono due lati della stessa medaglia. Parla Mascaretti
Se la legge islamica supera quella italiana
Gli infermieri in Italia sono ufficialmente titolari del titolo di “Dottore” in Infermieristica perché la legge italiana equipara il titolo accademico di dottore a tutti i laureati, indipendentemente dalla facoltà di provenienza. Secondo il Regio Decreto n. 1269 del 1938, il - facebook.com Vai su Facebook
#FondazioneRubesTriva segnala: Approvata la legge italiana sull’Intelligenza Artificiale. ? Dopo un lungo percorso parlamentare, il Senato ha dato il via libera definitivo alla prima legge nazionale sull’IA, che allinea l’Italia all’AI Act europeo. @sole24ore - X Vai su X