La legge italiana sull’IA è un passo avanti significativo ma non definitivo

Repubblica.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Senato ha approvato la prima legge italiana sull’intelligenza artificiale. Il testo affronta temi chiave come sanità, lavoro, copyright e introduce il reato di deepfake. Ma la vera sfida sarà nei decreti attuativi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

la legge italiana sull8217ia 232 un passo avanti significativo ma non definitivo

© Repubblica.it - La legge italiana sull’IA è un passo avanti significativo, ma non definitivo

In questa notizia si parla di: legge - italiana

Buone notizie per Edoardo Bove: potrà tornare in campo. Dove? Oggi all’estero, ma la legge italiana potrebbe cambiare

Perché Space Act e legge italiana sullo spazio sono due lati della stessa medaglia. Parla Mascaretti

Se la legge islamica supera quella italiana

Cerca Video su questo argomento: Legge Italiana Sull8217ia 232