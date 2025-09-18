La Lega Navale Italiana protagonista con eventi e stand
La Lega Navale Italiana sarà presente al Salone Nautico di Genova con stand, eventi e alcune importanti novità. Lni, ente pubblico associativo che si occupa di mare in Italia dal 1897, specifica che nello stand N26 situato nell’area all’aperto Boating Discovery, il pubblico e i soci visitatori potranno conoscere tutte le iniziative e i progetti della Lega Navale in ambito culturale, sociale, sportivo e ambientale ed effettuare il tesseramento promozionale 2025 che consente di provare entro l’anno in corso le attività associative presso una delle 255 Sezioni e Delegazioni presenti su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: lega - navale
Firmato un protocollo d’intesa fra il Comune di Trappeto e la Lega Navale Italiana
Campionati italiani di canottaggio: incetta di medaglie per la Lega Navale Italiana di Brindisi
Lega Navale, Bianchi presidente: "Avviciniamo i giovani al mare"
25-28 Settembre 2025 "Campionato Italiano Hansa 303" La Lega Navale Italiana sez. Brescia-Desenzano è lieta di ospitare questo campionato di classe. Il programma prevede 3 giornate di prove in acqua, dove gli appassionati ed i migliori regatanti daranno - facebook.com Vai su Facebook
La Lega Navale. Italiana protagonista con eventi e stand; Lega Navale Italiana al Salone Nautico di Genova 2025; Lega Navale Italiana, successi mondiali nella paracanoa e nel windsurf giovanile.
Lega Navale Italiana al Salone Nautico di Genova 2025 - La Lega Navale Italiana sarà protagonista al 65° Salone Nautico di Genova dal 18 al 23 settembre con stand, eventi esclusivi e importanti novità che confermano il suo ruolo di principale ente pubblico ... Si legge su nautica.it
Rivista 'Lega navale' si rinnova, le sfide del mare XXI secolo - La rivista 'Lega Navale' si rinnova e guarda alle sfide dell'editoria digitale e al dibattito sui temi al centro della marittimità contemporanea, dalla cultura allo sport, dal sociale alla sostenibili ... Come scrive ansa.it