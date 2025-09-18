La Lega Navale Italiana protagonista con eventi e stand

La Lega Navale Italiana sarà presente al Salone Nautico di Genova con stand, eventi e alcune importanti novità. Lni, ente pubblico associativo che si occupa di mare in Italia dal 1897, specifica che nello stand N26 situato nell’area all’aperto Boating Discovery, il pubblico e i soci visitatori potranno conoscere tutte le iniziative e i progetti della Lega Navale in ambito culturale, sociale, sportivo e ambientale ed effettuare il tesseramento promozionale 2025 che consente di provare entro l’anno in corso le attività associative presso una delle 255 Sezioni e Delegazioni presenti su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

