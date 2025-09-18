La ' Lectio' del Vescovo e il silenzio di Paolo | a scuola il dolore diventa educazione al rispetto

Certe mattinate sembrano ordinarie. Campanelle, aule, studenti che si confrontano tra un compito e una lezione. Ma poi, all’improvviso, qualcosa cambia. Una voce entra nella scuola e il silenzio prende il posto del brusio: è la voce di un Vescovo, ma soprattutto è la voce di un uomo che sa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Domani, martedì 16 settembre, alle 21,15, nella chiesa di San Domenico, appuntamento con il Convegno pastorale diocesano. Il vescovo Giovanni che, a partire dalla lectio Divina di due brani della scrittura (At 4,23-21 e Lc 19,1-10), presenterà le proprie indi

