La laurea honoris causa è particolarmente inflazionata

L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha conferito a Paola Cortellesi, lo scorso 10 settembre, il dottorato honoris causa in Scienze infermieristiche e Sanità pubblica. Le ragioni che attribuiscono un titolo medico a chi di professione fa la regista sono da ricercare nel sorriso inteso come farmaco collettivo. Seguendo la logica, stupisce che prima di lei non siano stati insigniti i tanti dottor Sorriso che tutti i giorni popolano i reparti ospedalieri. Con un po’ di imbarazzo Cortellesi ha commentato: «Un malinteso, ho pensato quando mi è arrivata la comunicazione». Così, anche chi non ha mai calcato il corridoio di un’aula magna si trova ora riunito a personalità di assoluto spessore accademico, quali Umberto Eco, l’economista premio Nobel Joseph Stiglitz o il maestro Ennio Morricone, tutti sotto lo stesso mantello: quello dei dottori ad honorem. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

