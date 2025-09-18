La Juve gode due volte | Motta all’Inter

Sviluppi importanti in panchina, Thiago Motta tra i candidati per la panchina dell’Inter: la svolta che riguarda da vicino anche la Juventus Rispetto alla scorsa stagione, sembra cambiato tutto in Serie A. La Juventus versione Tudor lascia una impressione molto diversa, rispetto a quella che era con la guida di Thiago Motta. Pur essendo tutt’altro. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - La Juve gode due volte: Motta all’Inter

In questa notizia si parla di: juve - gode

Visite mediche David Juve, anche questa fase è terminata! In attesa dell’ufficialità, il canadese si gode il bagno di folla dei tifosi – VIDEO

Tra Napoli e Inter gode la Juve: svolta improvvisa per Lookman | I bianconeri hanno l’accordo totale

Tudor si gode David e immagina la sua Juve con Kolo Muani

Santo Viglianesi. . Alzi la mano chi ancora gode per la vittoria di sabato sera #JuventusInter 4-3 - facebook.com Vai su Facebook

Buongiorno! Le prime pagine di oggi #14settembre: "Infinita Juve", "Gode Tudor", "Pazza Juve amala!" - X Vai su X

Dal precedente amaro per la Juve alla giocata su Dimarco: chi è Joao Mario; Inter e Milan frenano, il Napoli gode, Roma-Juve e Atalanta-Lazio al cardiopalma per un posto in Champions; Simone Inzaghi: Magico battere due volte la Juve, quando non si vinceva so chi c'è stato e chi no.

Juventus-Inter, cosa ha detto il Derby d’Italia - Tudor gode, Chivu e sotto processo: ecco cosa ha detto la sfida dello Stadium juventus inter risultato commento calhanoglu thuram yildiz co ... Riporta panorama.it