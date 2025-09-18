la guerra dei chip non arresta la propria corsa

. La battaglia commerciale avviata dagli Stati Uniti nei confronti della Cina sta prendendo una piega sorprendente. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la Cina ha vietato alle proprie aziende ( Bytedance e Alibaba ) l’acquisto di chip per l’intelligenza artificiale di Nvidia. Si tratta nello specifico dell’ RTX Pro 6000D, un chip presentato due mesi fa e già testato in collaborazione con i fornitori di server del colosso statunitense. L’obiettivo del Dragone è relativo alla riduzione della dipendenza dagli Stati Uniti per quanto riguarda la produzione dei semiconduttori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

