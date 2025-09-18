La Global Sumud Flotilla non avrà il sostegno della destra ma ha smosso le coscienze del mondo intero
di Enza Plotino Vorrei parlare della cultura dell’odio che la destra sta cercando in ogni modo – legale e illegale – di insinuare nella vita e nelle coscienze di milioni di cittadini. Sa che solo così può vincere! Ma è un terreno che scotta, miccia che incendia come la polvere da sparo. E crea il caos, crea conflitto, “avvelena i pozzi”. Fare leva sull’odio è omicida (l’abbiamo visto in America dove le armi suppliscono alla parola violenta), ma può essere anche suicida. Perché arriva un momento in cui una popolazione lasciata nella paura e nella povertà diventa rabbiosa, non ragiona più e si rivolta violentemente contro chi l’ha portata al punto più basso dell’esistenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video
I Subsonica supportano il progetto della Global Sumud Flotilla: le navi salperanno verso Gaza a fine agosto
Un dossier della Global Sumud Flotilla denuncia gli attacchi incendiari con droni israeliani contro imbarcazioni civili pacifiche in Tunisia: «Atti terroristici». In entrambi i casi, testimoni hanno udito e visto i velivoli a pilotaggio remoto. Secondo il documento, tutto - facebook.com Vai su Facebook
Buon vento agli equipaggi della Global Sumud Flotilla che oggi partono dalla Sicilia. Ma perché lo fanno? E perché è importante continuare a sostenerli? Lo abbiamo chiesto proprio a loro! All eyes on Global Sumud Flotilla! All eyes on Gaza! - X Vai su X
Global Sumud Flotilla tra buon vento, polemiche smorzate e dossier sui droni incendiari - Sostegno da quindici governi, accuse di complicità a basi Nato e tensioni interne al movimento: la Global Sumud Flotilla prosegue la missione pacifica verso Gaza, mentre in Europa cresce la pressione ... globalist.it scrive
Global Sumud Flotilla: dai porti di Sicilia, Grecia e Tunisia sono salpate le barche che si uniranno alla missione verso Gaza VIDEO - Dalle coste di Sicilia, Grecia, Tunisia sono salpate decine di barche, pronte a riunirsi in ... Lo riporta msn.com