La Global Sumud Flotilla non avrà il sostegno della destra ma ha smosso le coscienze del mondo intero

18 set 2025

di Enza Plotino Vorrei parlare della cultura dell’odio che la destra sta cercando in ogni modo – legale e illegale – di insinuare nella vita e nelle coscienze di milioni di cittadini. Sa che solo così può vincere! Ma è un terreno che scotta, miccia che incendia come la polvere da sparo. E crea il caos, crea conflitto, “avvelena i pozzi”. Fare leva sull’odio è omicida (l’abbiamo visto in America dove le armi suppliscono alla parola violenta), ma può essere anche suicida. Perché arriva un momento in cui una popolazione lasciata nella paura e nella povertà diventa rabbiosa, non ragiona più e si rivolta violentemente contro chi l’ha portata al punto più basso dell’esistenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

