La giunta regionale approva il bilancio 2026 | Manovra tecnica per mettere in sicurezza conti la parola ora al Consiglio

Baritoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta regionale ha approvato oggi i disegni di legge contenenti disposizioni per la formazione del bilancio 2026 e il pluriennale 2026-2028.“La decisione di approvarlo con largo anticipo – spiega in una nota l'assessore al Bilancio Fabiano Amati - è relativa alla circostanza che le elezioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giunta - regionale

Nuove risorse per l'Ater: i provvedimenti della giunta regionale su Chieti e provincia

Valorizzazione località Bandiera Blu e piano attività teatrali: c'è l'ok della giunta regionale

Rifiuti, giunta regionale stanzia 500 mila euro per la discarica di Tripi, nel Messinese

La giunta regionale approva il bilancio 2026: Manovra tecnica per mettere in sicurezza conti, la parola ora al Consiglio; Giunta regionale approva variazione al bilancio per il Diritto allo Studio, Bori: “Superati i 7 milioni di euro per le borse di studio”; Bilancio consolidato 2024 Regione Umbria, Prima commissione approva proposta di Giunta.

giunta regionale approva bilancioLa giunta regionale approva il bilancio 2026: "Manovra tecnica per mettere in sicurezza conti, la parola ora al Consiglio" - In una nota, il presidente Emiliano e l'assessore al ramo Amati spiegano la scelta: "Con le elezioni regionali fissate a novembre il Consiglio non riuscirebbe a provvedere entro il 31 dicembre. Come scrive baritoday.it

giunta regionale approva bilancioLa giunta regionale approva la variazione al bilancio per il diritto allo studio. Bori: "Superati i 7 milioni di euro per le borse di studio" - su proposta del vicepresidente con delega al bilancio Tommaso Bori - Si legge su corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Giunta Regionale Approva Bilancio