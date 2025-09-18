La Gioiosa e la Pizza un' accoppiata sorprendente

Il Prosecco per le sue proprietà si sposa perfettamente con la pizza: freschezza e acidità puliscono il palato bilanciando la sapidità del formaggio e la grassezza degli ingredienti. Le bollicine aggiungono una piacevole vivacità rendendo l’esperienza più leggera e dinamica. Il Prosecco, con il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

