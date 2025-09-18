La Francia protesta | cosa sta succedendo?

Non è solo un'altra giornata di scioperi: la Francia protesta ed è un vero stress test per la situazione post- Bayrou. Giovedì il Paese si è svegliato paralizzato da centinaia di migliaia di persone in piazza contro i piani di austerità. Otto sindacati hanno chiamato alla mobilitazione, e la risposta è stata quella delle grandi stagioni di lotta: trasporti bloccati, scuole chiuse, cortei che attraversano Parigi e le città di provincia. La Francia protesta, cosa succede ora?. Secondo le stime dei servizi di intelligence, i manifestanti potrebbero essere tra i 600mila e i 900mila, con punte di 100mila solo a Parigi.

