La Francia in piazza contro la Legge di Bilancio con tagli da 43 miliardi di euro Docenti in sciopero scuole chiuse

Orizzontescuola.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Francia ha vissuto giovedì 18 settembre una delle giornate di protesta più imponenti degli ultimi anni. Otto confederazioni sindacali hanno mobilitato tra le 600mila e 900mila persone in tutto il territorio nazionale, con oltre 250 manifestazioni organizzate simultaneamente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francia - piazza

Donnarumma piazza su Instagram la torta “Numero 1” e in Francia si scatenano con le interpretazioni

Movimento 10 settembre: dopo i gilet gialli la Francia teme una nuova stagione di scontri di piazza

La Francia è una polveriera: Bayrou lo sa. Macron pure. E la piazza si scalda: “Blocchiamo tutto”

Francia in piazza contro la finanziaria, 50 fermi. Corteo dalla Bastiglia; Francia, farmacie in piazza contro il taglio degli sconti sui generici; Blocchiamo tutto: dopo la caduta del governo la Francia torna in piazza.

francia piazza contro leggeFrancia in piazza contro la finanziaria, tensione in attesa del corteo dalla Bastiglia - La polizia è già presente sul percorso della manifestazione, che dopo place de la République continuerà in direzione di Nation (ANSA) ... ansa.it scrive

francia piazza contro leggeFrancia, 170 manifestazioni e oltre 60 blocchi di strade contro la finanziaria - Al via in Francia la giornata di scioperi, blocchi e manifestazioni organizzata dai sindacati uniti contro il rigore previsto nella finanziaria 2026: già dal mattino, la protesta ha avuto impatto su ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Piazza Contro Legge