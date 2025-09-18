La Francia in piazza contro la finanziaria | corteo a Parigi blocchi e manifestazioni in tutto il Paese
Giornata di scioperi, blocchi e manifestazioni in Francia organizzata dai sindacati uniti contro il rigore previsto nella finanziaria 2026. A Parigi il corteo più importante dei 250 previsti in tutto il Paese. I manifestanti si sono radunati alle 14 alla Bastiglia, piazza simbolo dei raduni di protesta, diretti verso Place de la Nation. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
