La Francia in piazza contro la finanziaria | 500 mila manifestanti Scontri e cariche a Parigi con feriti e 181 fermati

18 set 2025

La Francia ha registrato oggi, 18 settembre, una nuova giornata di scioperi e proteste diffuse. La mobilitazione, la seconda in otto giorni, è stata organizzata dal raggruppamento intersindacale e si è concentrata contro il nuovo governo e le sue scelte di bilancio, provocando nuovi disordini a pochi giorni dalla nomina del neopremier Sebastien Lecornu da parte del presidente Macron. Le sigle sindacali UNSA, CFDT, CGT, FO, CGC, CFTC, Solidaires e la FSU hanno chiesto risorse adeguate ai servizi pubblici, misure contro la precarietà lavorativa, investimenti in una giusta transizione ecologica e giustizia fiscale attraverso la tassazione dei grandi patrimoni e dei redditi molto alti, oltre all’abbandono dell’età pensionabile di 64 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

