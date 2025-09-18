La Fondazione MSD ha prestato questo mercoledì a Roma Impression of humanity la mostra evento per sensibilizzare sul tema dei giovani caregiver

L a Fondazione MSD ha prestato questo mercoledì a Roma «Impression of Humanity», la mostra evento per celebrare i vent’anni di MSD e contemporaneamente sensibilizzare sul tema dei giovani caregiver. «Abbiamo deciso attraverso l’arte di esprimere tutte le emozioni che può provare un caregiver durante un percorso di vita», ha dichiarato all’ANSA Marina Panfilo, direttrice della Fondazione MSD. Leggi anche › Il Manifesto dei caregiver per chiedere il giusto riconoscimento giuridico Allo stesso tempo, è stato presentato lo studio realizzato in collaborazione con Eikon che ha raccolto dati in tutta Italia sui giovani caregive r: «Questa ricerca ha mostrato un iceberg sociale», ha commentato Cristina Cenci di Eikon. 🔗 Leggi su Iodonna.it

