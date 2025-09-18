La Flotilla e quelle affiliazioni con Hamas e i suoi sodali | il dossier israeliano smonta la favola umanitaria

Foto, nomi, circostanze: una fitta rete di contatti tra membri di vertice della Flotilla e esponenti di spicco di Hamas, Fratellanza musulmana e Jihad islamica. È quanto emerge da un dossier realizzato dal governo israeliano e in particolare dal ministro per gli Affari della diaspora e la lotta all’antisemitismo, Amichai Chikli, di cui dà conto oggi Fausto Biloslavo sul Giornale. Si tratta, dunque, di «una fonte coinvolta nel conflitto, ma – sottolinea il cronista e inviato di guerra di lunghissimo corso – estremamente precisa». Il dossier israeliano sui contatti tra la Flotilla e la rete islamista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Flotilla e quelle «affiliazioni» con Hamas e i suoi sodali: il dossier israeliano smonta la favola umanitaria

