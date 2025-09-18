La Ferragni fa pagare il Pandoro gate ai suoi dipendenti | 3 su 4 mandati via Calabi taglia radicalmente i costi di Fenice ma ora si fa pagare 220 mila euro

Open.online | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine del 2023, quando era esploso il Pandoro Gate, la Fenice di Chiara Ferragni aveva 27 dipendenti (un quadro, 21 impiegati e 5 contratti di altro tipo). Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 la società dai conti ancora terremotati ne dichiarava in servizio meno della metà: 13 impiegati. Nel fascicolo dei conti aggiornati depositato ora in camera di commercio l’amministratore chiamato a tamponare le perdite societarie, Claudio Calabi, spiega come ha usato le forbici per contenere le spese visto che il fatturato si è disintegrato e cita la «riduzione del personale dipendente, attualmente composto da n. 🔗 Leggi su Open.online

