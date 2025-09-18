La Fed taglia i tassi per la prima volta nel 2025 | Powell apre a ulteriori sforbiciate
La Federal Reserve ha ridotto per la prima volta nel 2025 i tassi di interesse, portandoli in una forchetta compresa tra il 4% e il 4,25%. Il taglio di un quarto di punto percentuale è stato approvato con 11 voti favorevoli e un contrario, quello di Stephen Miran – nominato da Donald Trump – che avrebbe voluto una riduzione più netta, di 50 punti base. Secondo le proiezioni dei membri del Federal Open Market Committee (Fomc), la Banca centrale americana potrebbe effettuare altri due tagli entro l’anno, per un totale di mezzo punto. Tuttavia, il governatore Jerome Powell ha chiarito in conferenza stampa che ulteriori mosse restano “una possibilità, non una certezza”, ribadendo che il percorso non è predefinito e dipenderà dall’andamento dei dati economici. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
