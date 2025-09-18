La Fed taglia i tassi di un quarto di punto No del trumpiano Miran | | È troppo poco

La Fed taglia i tassi per la prima volta nel 2025. Ma non di quanto avrebbe voluto Donald Trump. Il costo del denaro cala di un quarto di punto in una forchetta fra il 4,0% e il 4,25%. L’istituto guidato da Jerome Powell (foto) dovrebbe tagliare l’indice altre due volte nel 2025, per un totale di mezzo punto. È quanto emerge dalle dot-plot, le tabelle con le intenzioni di voto dei membri del Fomc. Il taglio dello 0,25%, è bene precisarlo, non è stato votato all’unanimità perché all’interno del Comitato Stephen I. Miran, l’ideologo del piano dazi e fedelissimo del presidente Donald Trump, avrebbe preferito un taglio dello 0,5%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

