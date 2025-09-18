Un episodio che ha dell’inverosimile si è verificato a Milano, dove un gruppo di attivisti pro Palestina ha interrotto i lavori del Consiglio comunale esponendo bandiere palestinesi e scandendo slogan come “Palestina libera” e “Stop genocidio”. I manifestanti, seduti tra il pubblico, hanno gridato a gran voce la richiesta di interrompere il gemellaggio con la città di Tel Aviv, sostenendo che «altri Comuni lo hanno già fatto» e accusando l’aula di complicità. Un’azione che ha costretto a sospendere momentaneamente la seduta e ha lasciato sbigottiti consiglieri e pubblico. Che un gruppo di cittadini possa manifestare il proprio pensiero è sacrosanto: la protesta pacifica è parte integrante di una società democratica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La farsa del gemellaggio di Tel Aviv: protesta pro Palestina a Milano