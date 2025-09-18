La famosa in ospedale le foto preoccupano i fan | Scusate se sparisco…
“Scusate se sparisco.”: la famosa in ospedale, le foto preoccupano i fan – «Scusate se sparisco sempre, vi voglio bene». Con queste parole la supermodella Bella Hadid ha accompagnato una serie di scatti pubblicati sui social, immagini che la ritraggono in un letto d’ospedale. Nonostante il contesto, le foto trasmettono calma, speranza e un senso di serenità familiare: tra un doppio arcobaleno visibile dalla finestra e una partita a carte giocata con i propri cari. La 28enne non è nuova a racconti legati alla sua salute: in passato aveva già parlato della sua lunga lotta contro la malattia di Lyme. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: famosa - ospedale
Scoperta di una malattia: la storia della famosa italiana in ospedale
La famosa del “Grande Fratello” in ospedale, giallo sulla malattia: cosa succede
Lutto nella televisione, un brutto incidente e la morte in ospedale per la 38enne famosa
“È in ospedale”. Uomini e Donne, paura per la famosa dama: cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook
Bianca Atzei, Stefano Corti racconta la nascita del figlio e lo scherzo fatto alla compagna: «Stava per lasciarmi»; “Scusate se sparisco…”: la famosa in ospedale, le foto preoccupano i fan; Chiara Nasti in ospedale con la figlia Dea: il motivo del ricovero e la foto che preoccupa.
Bella Hadid ricoverata in ospedale: la preoccupazione dei fan per l'avanzare della malattia di Lyme - La modella ha postato una foto sul suo account Instagram in cui appare ... Segnala msn.com
Bella Hadid in ospedale, le foto preoccupano i fan: «Scusate se sparisco sempre». Come sta la modella - Queste le parole della supermodella Bella Hadid a corredo di una serie di foto che la ritraggono in un letto di ospedale. msn.com scrive