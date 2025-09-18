“Scusate se sparisco.”: la famosa in ospedale, le foto preoccupano i fan – «Scusate se sparisco sempre, vi voglio bene». Con queste parole la supermodella Bella Hadid ha accompagnato una serie di scatti pubblicati sui social, immagini che la ritraggono in un letto d’ospedale. Nonostante il contesto, le foto trasmettono calma, speranza e un senso di serenità familiare: tra un doppio arcobaleno visibile dalla finestra e una partita a carte giocata con i propri cari. La 28enne non è nuova a racconti legati alla sua salute: in passato aveva già parlato della sua lunga lotta contro la malattia di Lyme. 🔗 Leggi su Tvzap.it

