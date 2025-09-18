La faida di Palma con tre agguati per vendicare un furto | in 4 dal gup per l' omicidio Castronovo
Al via l’udienza preliminare per l’omicidio di Angelo Castronovo, bracciante agricolo 65enne di Palma di Montechiaro ucciso il 31 ottobre 2022 con cinque colpi di pistola in contrada Cipolla, nel contesto di una faida familiare che ha già causato altre due vittime. L'omicidio di Angelo Castronovo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
faida - palma
La faida di San Pietro di Caridà, 4 delitti in tre anni. L’ultimo oggi finito a colpi di lupara, tra i poderi - Un operaio 27enne, Michele Vallelonga, è stato ucciso stamani in un agguato a San Pietro di Caridà, comune del Reggino al confine con la Provincia di Vibo Valentia. blitzquotidiano.it scrive
Faida del legname, nuovo agguato a Vibo Valentia: ucciso il 27enne Michele Vallelonga - Michele Vallelonga, 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato freddato questa mattina con numerosi ... Come scrive fanpage.it