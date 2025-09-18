La fabbrica dei diplomi 6mila euro per la maturità | compiti già scritti e pagelle false
Tempo di lettura: 2 minuti Per fare un esame di maturità facile e veloce bastava pagare 6mila euro, e passava la paura. La Guardia di Finanza ha sequestrato un centro studi, ‘Forma Mentis’, gestore dell’ Istituto Marconi di Bologna, specializzato nel recupero degli anni scolastici e nella preparazione della maturità. L’ indagine riguarda una presunta organizzazione criminale composta da dieci persone: grazie alla compiacenza di istituti paritari, ritenuti “ diplomifici “, tra le Marche e la Campania, il centro avrebbe assicurato ai propri studenti il superamento dell’esame di maturità, dietro p a gamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
