“ Alcuni artisti entrano nelle nostre vite per renderci felici “. Lo ha fatto Gary Coleman, protagonista di una delle sitcom più amate di tutti i tempi, Il Mio Amico Arnold, e ce lo ricorda il suo ex agente nel documentario Gary – Io ero Arnold, in onda il prossimo 23 settembre alle 22.55 su Sky Crime. Novanta minuti circa di testimonianze che raccontano la vita dell’attore, finita prematuramente nel 2010, nella quale di quella felicità donata al pubblico non c’è stata traccia. Dimenticate le risate e la leggerezza che Coleman riusciva a scatenare con il suo “ Che cavolo stai dicendo, Willis? ” e apprestatevi a scoprire quanto la fama e i soldi non servano a nulla, se si è circondati dalle persone sbagliate e non si trova il modo di tutelare se stessi ( qui cosa ne è stato del resto del cast ). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La drammatica storia di Gary, il nostro amico Arnold