La donna forte d' Europa La copertina francese che gela la sinistra ed elogia Meloni

Ilgiornale.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Giorgia Meloni sarà isolata in Europa". Era una delle speranze, delle fantasie della sinistra prima in campagna elettorale nel 2022 e poi, ciclicamente, lo è stata in questi 3 anni di governo ma senza una realte base di verità, perché fin dal suo insediamento a Palazzo Chigi, Meloni è stata capace di andare in Europa e prendersela sulle spalle, senza imporre le sue idee ma dimostrando che erano quelle migliori. Ma mentre in Patria la sinistra cerca in tutti i modi di boicottarla, al di là dei confini la sua leadership non è solo conclamata ma anche acclamata. L'ultimo in ordine di tempo a dedicare a Meloni un editoriale è stato il francese L'Express, a firma di Eric Chol, che giòò nel sottotitolo scrive del presidente del Consiglio italiano: " Impigliata in un vicolo cieco di bilancio, la Francia dovrebbe ispirarsi all'esempio italiano, efficace e rassicurante ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

