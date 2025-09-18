La donna forte d' Europa La copertina francese che gela la sinistra ed elogia Meloni
"Giorgia Meloni sarà isolata in Europa". Era una delle speranze, delle fantasie della sinistra prima in campagna elettorale nel 2022 e poi, ciclicamente, lo è stata in questi 3 anni di governo ma senza una realte base di verità, perché fin dal suo insediamento a Palazzo Chigi, Meloni è stata capace di andare in Europa e prendersela sulle spalle, senza imporre le sue idee ma dimostrando che erano quelle migliori. Ma mentre in Patria la sinistra cerca in tutti i modi di boicottarla, al di là dei confini la sua leadership non è solo conclamata ma anche acclamata. L'ultimo in ordine di tempo a dedicare a Meloni un editoriale è stato il francese L'Express, a firma di Eric Chol, che giòò nel sottotitolo scrive del presidente del Consiglio italiano: " Impigliata in un vicolo cieco di bilancio, la Francia dovrebbe ispirarsi all'esempio italiano, efficace e rassicurante ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
