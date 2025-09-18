la dolcissima croccantezza del croissant con miele e burro che fa tendenza

Un croissant caldo, leggermente sfogliato, che sprigiona il profumo del burro appena sciolto. Sopra, una glassa dorata di miele che lo rende lucido e irresistibile. Non è la ricetta di un’antica boulangerie francese, ma il segreto di uno dei prodotti più celebrati negli Stati Uniti: l’honey butter croissant di Cheddar’s Scratch Kitchen, catena di ristorazione casual dining diffusa in tutto il Paese. Nato come semplice idea di accompagnamento al pasto, è diventato rapidamente un piatto cult, tanto da guadagnarsi spazio nelle pagine di testate americane dedicate al cibo e al lifestyle. Tasting Table lo ha descritto come un «comfort food che conquista al primo morso», arrivando persino a proporre un dupe casalingo per chi non ha un Cheddar’s vicino a casa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

