"Abbiamo voluto creare uno spazio per aiutare i malati ad affrontare questa situazione, per elaborare lo choc che si vive al momento della diagnosi, ma anche offrire una opportunità ai familiari che li seguono, offrendo a tutti un luogo per uscire dalla solitudine". Marina Severini (nella foto), psicologa, ha vissuto da vicino l’esperienza della Sla che ha colpito una sua cugina, che purtroppo ci ha lasciato. "Non solo per questo, ma anche per questo – spiega – nell’ambito di Aisla abbiamo creato un gruppo aperto, che, una volta al mese – on line - si riunisce per incontrarsi, parlare, scambiare esperienze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La diagnosi è un vero e proprio choc: "Ogni mese un incontro di confronto"