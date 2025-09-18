La diagnosi è un vero e proprio choc | Ogni mese un incontro di confronto

Ilrestodelcarlino.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Abbiamo voluto creare uno spazio per aiutare i malati ad affrontare questa situazione, per elaborare lo choc che si vive al momento della diagnosi, ma anche offrire una opportunità ai familiari che li seguono, offrendo a tutti un luogo per uscire dalla solitudine". Marina Severini (nella foto), psicologa, ha vissuto da vicino l’esperienza della Sla che ha colpito una sua cugina, che purtroppo ci ha lasciato. "Non solo per questo, ma anche per questo – spiega – nell’ambito di Aisla abbiamo creato un gruppo aperto, che, una volta al mese – on line - si riunisce per incontrarsi, parlare, scambiare esperienze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la diagnosi 232 un vero e proprio choc ogni mese un incontro di confronto

© Ilrestodelcarlino.it - La diagnosi è un vero e proprio choc: "Ogni mese un incontro di confronto"

In questa notizia si parla di: diagnosi - vero

Cos’è la super intelligenza medica di Microsoft: “Trova la diagnosi corretta meglio di un vero medico”

India, estratti 232 denti a un ragazzo di 17 anni. Guarda il video.

Cerca Video su questo argomento: Diagnosi 232 Vero Proprio