La democrazia non funziona perché siamo imbecilli ma c’è la libertà d’espressione con cui baloccarci

Linkiesta.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se avete aggiornato la app, vi sarete accorti che è successo ciò che chiunque osservi i social network desiderava da anni: Instagram è diventato TikTok. Hanno finalmente copiato l’algoritmo cinese, finalmente sanno cosa ci interessa, finalmente violano ben benino la nostra privacy in qualunque modalità necessaria pur di mostrarci roba che ci interessi. Non vorrei che ci fosse qualche lettore che a questo punto prende questa mia paginetta per un contenitore di notizie: non ho idea di come funzioni con la privacy (a caso, come tutto, come sempre, immagino), non ho idea di quanto ci spiino, non ho idea di niente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La democrazia non funziona perché siamo imbecilli, ma c’è la libertà d’espressione con cui baloccarci

