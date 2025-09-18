La Dea s’inchina ai Principi È lontana l’Europa dei big Prima da incubo per Juric

La legge del più forte. I campioni d’Europa del Paris St Germain, anche senza la stella Dembelè, non concedono scampo all’ Atalanta del debuttante Juric, travolta in 50 minuti con tre gol, un palo, un rigore fallito da Barcola e altre due palle gol neutralizzate dai miracoli di Carnesecchi. Un’imbarcata netta, un 4-0 frutto della superiorità tenica della corazzata di Luis Henrique, che non ha concesso nulla alla Dea (a sua volta penalizzata dalle assenze di Ederson, Kolasinac, Scamacca e ovviamente Lookman), tenuta a galla solo dalle parate fenomenali di Carnesecchi ma affondata quando il ritmo dei francesi è diventato insostenibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Dea s’inchina ai Principi. È lontana l’Europa dei big. Prima da incubo per Juric

