la dark comedy di ethan coen ambientata tra indagini segreti e una chiesa inquietante

U na detective fuori dagli schemi, una piccola città californiana e una scia di omicidi legati a una chiesa misteriosa: Honey Don’t! è la dark comedy firmata da Ethan Coen e Tricia Cooke che unisce pulp e noir classico. Protagonista è Honey O’Donahue (Margaret Qualley), investigatrice che si muove tra inganni, passioni e segreti sepolti, in un racconto intriso di ironia e tensione. Il film è in uscita al cinema il 18 settembre. Fratelli Coen: la fabbrica dei personaggi. guarda le foto Trama e origini del film firmato Ethan Coen. La storia prende vita a Bakersfield, scenario assolato e ambiguo, ispirato ai cult anni ’70 come Il lungo addio di Robert Altman. 🔗 Leggi su Iodonna.it
