La dark comedy di Ethan Coen ambientata tra indagini segreti e una chiesa inquietante

Iodonna.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

U na detective fuori dagli schemi, una piccola città californiana e una scia di omicidi legati a una chiesa misteriosa: Honey Don’t! è la dark comedy firmata da Ethan Coen e Tricia Cooke che unisce pulp e noir classico. Protagonista è Honey O’Donahue (Margaret Qualley), investigatrice che si muove tra inganni, passioni e segreti sepolti, in un racconto intriso di ironia e tensione. Il film è in uscita al cinema il 18 settembre. Fratelli Coen: la fabbrica dei personaggi. guarda le foto Trama e origini del film firmato Ethan Coen. La storia prende vita a Bakersfield, scenario assolato e ambiguo, ispirato ai cult anni ’70 come Il lungo addio di Robert Altman. 🔗 Leggi su Iodonna.it

la dark comedy di ethan coen ambientata tra indagini segreti e una chiesa inquietante

© Iodonna.it - La dark comedy di Ethan Coen ambientata tra indagini, segreti e una chiesa inquietante

In questa notizia si parla di: dark - comedy

Sneaky pete: la dark comedy imperdibile per i fan di house creator david shore

Barry, torna la dark comedy pluripremiata: da domani su Sky e Now la terza stagione

Dark comedy da non perdere su Netflix prima che venga rimossa

Margaret Qualley in “Honey Don’t!”, noir al femminile di Ethan Coen: la clip; Honey Don't: Margaret Qualley è un'investigatrice privata nel trailer del film di Ethan Coen; Ethan Coen’s ‘Honey Don’t!’ With Margaret Qualley, Chris Evans and Aubrey Plaza Sets August Theatrical Release.

Margaret Qualley in “Honey Don’t!”, noir al femminile di Ethan Coen: la clip - U na detective fuori dagli schemi, una piccola città californiana e una scia di omicidi legati a una chiesa misteriosa: Honey Don’t! Si legge su iodonna.it

dark comedy ethan coenHoney Don’t: recensione del film di Ethan Coen - La recensione di Honey Don't, il film di Ethan Coen con prosegue in solitario con il secondo capitolo della trilogia lesbian B- Lo riporta cinematographe.it

Cerca Video su questo argomento: Dark Comedy Ethan Coen