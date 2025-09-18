La cultura a fuoco | incendiata la casetta dei libri di Santa Maria

Chi ha appiccato il fuoco ai libri della casetta di Santa Maria, frazionedi Cittadella, non ha colpito solo un mucchio di volumi lasciati a disposizione dei cittadini: ha inferto una ferita a un simbolo di comunità, cultura e condivisione. L’episodio, come riporta da “Il Mattino di Padova”, è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

