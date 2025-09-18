Altro che «svalvolato», il militante woke ha perseguito il suo piano ideologico a colpi di fucile. E al compagno trans ha rivelato: «Ci penso da una settimana». Obama intanto dà una lezione al Pd: «Bisogna condannare».. George Zinn si era autodenunciato dopo lo sparo, intralciando la caccia all’uomo. Una volta scoperta la verità, gli agenti hanno trovato del materiale raccapricciante.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La crudele lucidità del killer di Kirk: «Ne avevo abbastanza del suo odio»