la croce bianca chiede aiuto noi ci siamo sempre un appello ai sostenitori

Santo Stefano Magra (La Spezia), 18 settembre 2025 – “Ci metteremo sempre impegno, ma aiutateci, abbiamo bisogno di voi”. La Croce Bianca di Santo Stefano Magra da oltre 40 anni al servizio della comunità cerca volontari, è questo l’appello di una realtà preziosa per il territorio che con il tempo si è anche aggiornata per rendere più veloci e facili i contatti con un canale ufficiale su whatsapp e ha anche aumentato i servizi, da circa un mese nella sede di via Battilana infatti un locale è stato destinato in comodato d’uso gratuito, tre pomeriggi a settimana, per attività di fisioterapia e osteopatia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
