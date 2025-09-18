L’ iconica scena di Rocky che corre sui gradini del Philadelphia Museum of Art, con l’epica musica di Bill Conti, è impressa nella memoria collettiva. Ma questo momento, simbolo di trionfo e perseveranza, è nato da un’improvvisazione dell’ultimo minuto, sfidando addirittura l’intervento della polizia. Insomma, abbiamo rischiato di non vederla. In un’intervista a The Tonight Show with Jimmy Fallon, Sylvester Stallone ha rivelato i retroscena di quella scena leggendaria. A causa del budget limitato e della mancanza di permessi, la produzione non aveva pianificato di girare sui gradini. Stallone, con un guizzo di genio, decise di improvvisare. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La corsa di Rocky sulla scalinata? Ha fatto la storia del cinema, ma stava per essere fermata dalla polizia