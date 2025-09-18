La corsa di Rocky sulla scalinata? Ha fatto la storia del cinema ma stava per essere fermata dalla polizia
L’ iconica scena di Rocky che corre sui gradini del Philadelphia Museum of Art, con l’epica musica di Bill Conti, è impressa nella memoria collettiva. Ma questo momento, simbolo di trionfo e perseveranza, è nato da un’improvvisazione dell’ultimo minuto, sfidando addirittura l’intervento della polizia. Insomma, abbiamo rischiato di non vederla. In un’intervista a The Tonight Show with Jimmy Fallon, Sylvester Stallone ha rivelato i retroscena di quella scena leggendaria. A causa del budget limitato e della mancanza di permessi, la produzione non aveva pianificato di girare sui gradini. Stallone, con un guizzo di genio, decise di improvvisare. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: corsa - rocky
Appuntamento il 6-7 settembre a Pacentro (AQ) con la storica Corsa degli Zingari! Scalzi, i giovani pacentrani corrono lungo un sentiero selvaggio della Maiella fino all’altare della Madonna di Loreto! https://shorturl.at/XOZno E. Gentile, D. Centofanti, Cala - X Vai su X
LA GREEN RUN NEL RICORDO DI NAZZARENO ROCCHETTI Vi presentiamo, per sabato 13 settembre, la seconda edizione della GReen run, la prima corsa green volta a scoprire il territorio cingolano; quest’anno denominata “GReen run Nazareno Roc - facebook.com Vai su Facebook
Marcell Jacobs come Rocky, ecco l'allenamento con la corsa sulle scale; 5 film (+2) sulla corsa da vedere durante le feste di Natale; L’America è una repubblica democratica fondata su Rocky Balboa.