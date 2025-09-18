La Cooperativa versa 10.000 euro per far giocare il Messina
In un momento delicatissimo per il futuro dell’Acr Messina, la Società Cooperativa Calcio Messina è intervenuta concretamente per permettere alla squadra giallorossa di giocare domenica la partita in casa contro il Gela e mercoledì quella sul campo dell’Acireale, come si legge nella nota stampa. 🔗 Leggi su Today.it
