La consigliera comunale Cucchiara sulla vendita di San Siro | Tolto tempo alla democrazia per compiacere i privati

Dopo l'approvazione della delibera dalla giunta che ha fissato la vendita del Meazza a Inter e Milan, non sono mancate le polemiche. “È una cosa pensata male e fatta peggio. Siamo sempre stati contrari e continuiamo a esserlo”, ha commentato a Fanpage.it la consigliera comunale di Europa Verde, Francesca Cucchiara. "Non vediamo alcun interesse pubblico, l'unico è quello dei fondi proprietari di Inter e Milan". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: consigliera - comunale

La consigliera comunale di Livorno e quelle foto rubate sul web. “Gli uomini devono accettare i no”

Consigliera comunale aggredita in casa per rapina: condannati due fratellastri

Piano urbanistico dimenticato a Pagani, la consigliera comunale Sessa: “Serve visione, non scempi edilizi”

Nel Consiglio Comunale del 2 settembre 2025 la Consigliera di Minoranza Bruna Filippi, nel corso della discussione sulle variazioni dello Statuto di Atap, ha affermato quanto segue: “………però è una cosa sulla quale è bene ragionare è che l’Atap ha acquist - facebook.com Vai su Facebook

Parco Uditore – Tiepolo. Dichiarazione consigliera comunale D’Alessandro https://ift.tt/JNU82WE - X Vai su X

La consigliera comunale Cucchiara sulla vendita di San Siro: “Tolto tempo alla democrazia per compiacere i privati; Il consiglio comunale affonda la ristrutturazione di San Siro; La consigliera comunale Cucchiara: Su San Siro non accettiamo ricatti, non abbiamo paura del voto anticipato.

Vendita San Siro, accordo con Inter e Milan ma i voti traballano: ridotto lo “sconto” - Sala ha fatto la sua mossa e ora attende il Consiglio comunale: ecco come sono divisi i partiti del sì e del no ... Come scrive quifinanza.it

San Siro, in aula la conta thriller: se 3 voti si spostano sul no a destra può scattare la spallata - L’ora della tattica in Consiglio comunale: l’opposizione aspetta di vedere quanti ribelli saranno recuperati prima di confermare l’astensione ... milano.repubblica.it scrive