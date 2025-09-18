La ’classica’ di fine mese Dalle Cascine alla Signoria Corri la Vita fa il pieno
di Rossella Conte FIRENZE Tutto pronto per Corri la Vita che domenica 28 vedrà la partecipazione di oltre 38mila persone unite dalla voglia di vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna di sport, cultura e solidarietà. Come tutti gli anni l’evento è realizzato con la collaborazione di Lilt Firenze e Firenze Marathon. La mattina un palco sarà allestito in viale Lincoln, al parco delle Cascine, per dare il via alle 9,15 alla ventitreesima edizione; amici e i testimonial della manifestazione si sposteranno poi in piazza della Signoria. Sul palco, con la conduzione di Eva Edili, tanti ospiti: Paolo Vallesi, Dolcenera, Luisa Corna, Giulia Mazzoni, Matteo Restivo e Lorenzo Zazzeri, Gianmaria Vassallo mentre a mezzogiorno - con partenza dai Canottieri di Ponte Vecchio e arrivo al Ponte alla Carraia - è prevista la performance "Scorrere" che Virgilio Sieni ha organizzato insieme alle "Florence Dragon Lady LILT". 🔗 Leggi su Lanazione.it
