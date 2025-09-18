di Rossella Conte FIRENZE Tutto pronto per Corri la Vita che domenica 28 vedrà la partecipazione di oltre 38mila persone unite dalla voglia di vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna di sport, cultura e solidarietà. Come tutti gli anni l’evento è realizzato con la collaborazione di Lilt Firenze e Firenze Marathon. La mattina un palco sarà allestito in viale Lincoln, al parco delle Cascine, per dare il via alle 9,15 alla ventitreesima edizione; amici e i testimonial della manifestazione si sposteranno poi in piazza della Signoria. Sul palco, con la conduzione di Eva Edili, tanti ospiti: Paolo Vallesi, Dolcenera, Luisa Corna, Giulia Mazzoni, Matteo Restivo e Lorenzo Zazzeri, Gianmaria Vassallo mentre a mezzogiorno - con partenza dai Canottieri di Ponte Vecchio e arrivo al Ponte alla Carraia - è prevista la performance "Scorrere" che Virgilio Sieni ha organizzato insieme alle "Florence Dragon Lady LILT". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ’classica’ di fine mese. Dalle Cascine alla Signoria. Corri la Vita fa il pieno