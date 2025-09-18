La ’Città Visibile’ Ora ritornano gli anni Ottanta
Sul tetto d’Italia con il baseball e con il pugilato, gli esordi della campionessa Alessandra Sensini. Tutto poi legato ad un boom culturale. Questi gli anni Ottanta vissuti a Grosseto che saranno ripercorsi con la ’Città visibile’ in programma da domani a domenica 28 settembre. Tutto prenderà il via con l’inaugurazione di domani alle 18 alle Clarisse con l’inaugurazione della manifestazione e della mostra "Anni OttantaGrosseto. Tra riflusso e postmoderno", alla presenza dei campioni d’Italia 1986 di baseball. Alle 21 nel cortile delle Clarisse con ’Pop life’ e con ’Dance Floor’. Il programma continuerà mercoledì 24 alle 18 al Polo le Clarisse con ’Grosseto dei Lettori’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
