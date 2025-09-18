' La città incontra il carcere' | le informazioni per partecipare al confronto
Far conoscere alcune fra le diverse attività rieducative in atto all'interno dell'istituto penitenziario e il giornale del carcere 'Astrolabio' che, come tanti altri progetti di valenza sociale, è finanziato dal Comune di Ferrara attraverso le risorse del fondo sociale regionale. Nella giornata. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
