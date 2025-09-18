La Cipolla in festa a Mezzolara
Torna a Mezzolara in due week end successivi, a partire da domani, la Fiera della Cipolla, come sempre in occasione della festa del patrono San Michele Arcangelo. Anche quest’anno nelle sette giornate, 19-20-21 e 26-27-28-29 settembre, lo stand gastronomico, all’ombra della Villa Rusconi, sarà al centro delle attività del paese. "La fiera cresce di anno in anno, confermando la sua importanza nella comunità mezzolarese e del territorio – dice Silvia Pondrelli, presidente della Pro Loco di Mezzolara – con diverse conferme e qualche novità: concerti e spettacoli, mostre e trattori, musica e risate, nonché un menù gustoso, un grande stand pronto per accogliere tutti e il concerto della Corale per la festa del patrono". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cipolla - festa
Gusto, cultura e tradizioni: al via la decima edizione della “Festa della Cipolla” di Vatolla
Festa della Cipolla di Vatolla, partenza da record
A Castel San Giorgio torna la Festa della Cipolla: il programma della quarta edizione
Appuntamenti per il Weekend: Sabato e Domenica Fontaneto d'Agogna (NO). Festa della Cipolla e birre Croce di malto. see below - facebook.com Vai su Facebook
La Cipolla in festa a Mezzolara; Fiera della Cipolla di Mezzolara; Fiera della cipolla.
Mezzolara riscopre la tradizione e prepara la Fiera della Cipolla - Anche quest’anno, come sempre a fine settembre in occasione della festa del patrono di Mezzolara San Michele Arcangelo, torna la Fiera della Cipolla, giunta alla 64ª edizione, nei giorni 20- Lo riporta ilrestodelcarlino.it
La sala lettura di Mezzolara intitolata all’ex consigliere Gatti - La sindaca Badiali: "Figura fondamentale per il territorio e per la tradizionale Festa della cipolla" ... Scrive ilrestodelcarlino.it