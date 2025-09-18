Torna a Mezzolara in due week end successivi, a partire da domani, la Fiera della Cipolla, come sempre in occasione della festa del patrono San Michele Arcangelo. Anche quest’anno nelle sette giornate, 19-20-21 e 26-27-28-29 settembre, lo stand gastronomico, all’ombra della Villa Rusconi, sarà al centro delle attività del paese. "La fiera cresce di anno in anno, confermando la sua importanza nella comunità mezzolarese e del territorio – dice Silvia Pondrelli, presidente della Pro Loco di Mezzolara – con diverse conferme e qualche novità: concerti e spettacoli, mostre e trattori, musica e risate, nonché un menù gustoso, un grande stand pronto per accogliere tutti e il concerto della Corale per la festa del patrono". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Cipolla in festa a Mezzolara