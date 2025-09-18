La Cina ruba dati cerebrali di Sinner e Leclerc per addestrare i soldati del futuro la teoria del podcaster Usa

Attività cerebrale dei grandi campioni sportivi, tra cui Jannik Sinner, rubata dalla Cina per addestrare i soldati del futuro. È quanto sostiene nel suo podcast Pablo Torre, che svela i risultati di un’inchiesta fatta insieme a Hunterbrook Media. Secondo il conduttore del podcast americano, che si definisce un giornalista investigativo, la Cina avrebbe avuto accesso alle informazioni raccolte dai dispositivi FocusCalm. Si tratta di particolari cuffie in grado di rilevare l’attività cerebrale, e sono spesso usate dagli sportivi per valutare l’efficacia del proprio riposo o per raggiungere la massima concentrazione. 🔗 Leggi su Open.online

