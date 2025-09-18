La Cgil di Agrigento scende in piazza per Gaza | Il silenzio uccide l' indifferenza rende complici
La Cgil di Agrigento lancia un appello alla cittadinanza per una mobilitazione che si terrà sabato 20 settembre alle 18 a Porta di Ponte, dove il sindacato e i suoi sostenitori si ritroveranno per gridare il loro "no" al genocidio a Gaza.Guidata dal segretario generale Alfonso Buscemi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: cgil - agrigento
"Fermare il genocidio in Palestina", la Cgil di Agrigento avvia una raccolta di fondi
