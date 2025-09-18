La Cgil chiama a raccolta | Pace giustizia e libertà per il popolo palestinese Un corteo da piazza Brin

La Cgil lancia una mobilitazione nazionale per Gaza all’indomani dell’operazione in profondità dell’Idf a Gaza City. Anche Spezia ha risposto alla chiamata dei vertici nazionali organizzando per domani alle 18 il concentramento in piazza Brin da dove partirà il corteo che attraverserà le vie della città. Nella stessa giornata il sindacato dei lavoratori ha proclamato scioperi in molte categorie produttive, per dare ancora più forza alla mobilitazione che chiede pace, giustizia e libertà per il popolo palestinese. "Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a quello che è un autentico genocidio perpetrato dall’esercito israeliano contro un popolo stremato e senza difese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

