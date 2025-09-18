La ceramica racconta le Marche | i lavori ’istituzionali’ di Iannucci

Ilrestodelcarlino.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La ceramica racconta le Marche". E’ il titolo della mostra che si inaugura oggi (ore 18) al Museo della Città - Spazio Presente di Ancona. Fino a domenica si potranno ammirare le opere di Paola Iannucci, la quale rivela che "la mostra raccoglie una serie di piatti istituzionali realizzati interamente a mano, nati da un profondo lavoro di ricerca, ascolto e osservazione. Ogni piatto racconta un territorio, la sua storia, i suoi simboli, la sua anima. Ho scelto con cura i soggetti da rappresentare: piazze, monumenti, stemmi, tradizioni popolari e volti illustri, dando loro forma con le antiche tecniche della ceramica artistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la ceramica racconta le marche i lavori 8217istituzionali8217 di iannucci

© Ilrestodelcarlino.it - "La ceramica racconta le Marche": i lavori ’istituzionali’ di Iannucci

In questa notizia si parla di: ceramica - racconta

"La ceramica racconta le Marche". Al via la mostra del maestro Paola Iannucci

La ceramica racconta le Marche: i lavori ’istituzionali’ di Iannucci; La ceramica racconta le Marche. Al via la mostra del maestro Paola Iannucci; Dance With Heart: nasce una nuova realtà della danza sportiva nelle Marche.

"La ceramica racconta le Marche". Al via la mostra del maestro Paola Iannucci - ANCONA – Su iniziativa dell’Unione per la difesa dei Consumatori delle Marche e con il patrocinio del Comune di Ancona, dal 18 al 21 settembre sarà aperta presso il Museo della Città - anconatoday.it scrive

Ceramica e cultura insieme in una mostra in Galleria Rossini - come ceramica", questo il titolo della mostra promossa dall'associazione Amici della Ceramica di Pesaro che sarà inaugurata il 10 luglio alle 18:00 presso la Galleria Rossini, ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ceramica Racconta Marche Lavori