La casa editrice Il Viandante festeggia 10 anni | l' evento nell' ambito della rassegna CoiLibrì Fest 2025
Dieci anni di storie, talenti emergenti e passione per la lettura: domenica 21 settembre, a partire dalle 17.30, piazzale Marconi, a Chieti Scalo, sarà il cuore della grande festa per il decennale della casa editrice Il Viandante. La celebrazione si inserisce nell’ambito di Coilibrì 2025. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: casa - editrice
Akira, cattive notizie sul film live-action di Taika Waititi: i diritti tornano alla casa editrice
La casa editrice di Landini è un pozzo senza fondo. Allarme rosso per i conti
Le perdite che svenano la Cgil, i saldi estivi sui libri per incassare. È allarme rosso sui conti della casa editrice di Maurizio Landini
In casa editrice ci prepariamo ad un ottobre di novità e appuntamenti con gli autori de iDobloni. In questa nuova puntata di Visto si Stampi, la nostra Ladra ci regala qualche anticipazione e qualche data da non perdere per la collana Enigmi e per la nuovissim - facebook.com Vai su Facebook
Oggi, nella sede della casa editrice @NORLA è stata presentata da #MargitWalsø la partecipazione della #Norvegia quale ospite di onore nell'edizione 2026 della fiera di #Bologna di letteratura per bambini. #ElenaPasoli, Direttrice della fiera, che è la princip - X Vai su X
La casa editrice Il Viandante festeggia 10 anni: l'evento nell'ambito della rassegna CoiLibrì Fest 2025; Presentazione del Libro del Centenario di Chieti calcio di Franco Zappacosta e Giuseppe Rendine; Elio Forcella a Treglio con il recital “Voglia di correre”.