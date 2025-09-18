La casa editrice Il Viandante festeggia 10 anni | l' evento nell' ambito della rassegna CoiLibrì Fest 2025

Dieci anni di storie, talenti emergenti e passione per la lettura: domenica 21 settembre, a partire dalle 17.30, piazzale Marconi, a Chieti Scalo, sarà il cuore della grande festa per il decennale della casa editrice Il Viandante. La celebrazione si inserisce nellambito di Coilibrì 2025. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

La casa editrice Il Viandante festeggia 10 anni: l'evento nell'ambito della rassegna CoiLibrì Fest 2025; Presentazione del Libro del Centenario di Chieti calcio di Franco Zappacosta e Giuseppe Rendine; Elio Forcella a Treglio con il recital “Voglia di correre”.

