La Casa Bianca non si arrende sulla Fed | ricorso alla Corte Suprema per licenziare Lisa Cook

Il dipartimento di Giustizia ha chiesto alla Corte Suprema a rendere effettivo il licenziamento, da parte del presidente Usa Donald Trump, della governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, per le accuse finora non provate di frode su dei mutui. La richiesta avviene all’indomani della decisione della Fed di tagliare i tassi di interesse. Cook ha partecipato alla votazione chiave, dopo che una corte d’appello aveva respinto la richiesta dell’amministrazione Usa di intervenire in anticipo. Cook ha votato con la maggioranza per il taglio di un quarto di punto. Trump aveva annunciato il licenziamento di Cook il 25 agosto in seguito ad accuse secondo cui la governatrice avrebbe commesso frodi ipotecarie legate a due proprietà acquistate nel 2021, prima di entrare nella Fed. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Casa Bianca non si arrende sulla Fed: ricorso alla Corte Suprema per licenziare Lisa Cook

In questa notizia si parla di: casa - bianca

Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora

Trump pronto a rinviare i dazi al 1° agosto, le prime lettere dalla Casa Bianca: ecco le tariffe e quali sono i primi Paesi colpiti

Portavoce Casa Bianca: Trump è in ottima salute. Ha insufficienza venosa cronica alle gambe

L'account della Casa Bianca su TikTok non sta andando come previsto. Una valanga di commenti negativi, molti influencer di sinistra hanno trasformato la sezione commenti di ogni video in una cassa di risonanza anti trumpiana. Di Drew Harwell e Dylan Well - X Vai su X

Radio1 Rai. . #Trump da #CarloIII. Dopo l'accoglienza in pompa magna, la cena al castello di Windsor con 160 ospiti. Per l'inquilino della Casa Bianca "uno dei più grandi onori" della sua vita. L'elogio del Re per l'impegno contro i conflitti. Oggi l'incontro con St - facebook.com Vai su Facebook

Fed, Trump non si arrende: chiesto alla Corte Suprema il licenziamento di Lisa Cook; Alla fine Powell si arrende a Trump La Fed comincia a tagliare i tassi; L'Air Force One e il Marine One, la flotta a prova di missili ma si 'arrende' al virus.

Fed, Trump non si arrende: chiesto alla Corte Suprema il licenziamento di Lisa Cook - Il dipartimento di Giustizia si è rivolto ai giudici per rimuovere l’ordinanza che impedisce temporaneamente l’allontanamento della governatrice dal board. Segnala repubblica.it

SPY FINANZA/ I “dettagli” cruciali per capire meglio lo scontro tra Casa Bianca e Fed - Il punto di partenza per giudicare quello che sta accadendo a Washington è un’analisi seria di quello che è successo sui mercati negli ultimi decenni con la complicità delle Banche centrali. Si legge su ilsussidiario.net