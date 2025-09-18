La Carovana della Pace fa tappa a Benevento
Tempo di lettura: < 1 minuto Tutto pronto a Benevento per l’arrivo domani (ore 9,15) della Carovana della Pace, l’evento nazionale promosso dalle Acli, che farà tappa nel suggestivo scenario del Teatro Romano. “La cultura incontra la pace” è lo slogan dell’appuntamento nel Sannio: per l’occasione oltre mille studenti degli istituti scolastici della provincia trasformeranno il patrimonio storico in un laboratorio di pace tra interventi, musica, testimonianze e riflessioni. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Università Giustino Fortunato e con il contributo della Provincia e del Comune di Benevento, dell’Arcidiocesi, del Cesvolab e della Tavola della Riconciliazione e Pace Sannita, vedrà la presenza di numerose istituzioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
