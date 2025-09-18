La cantante romana ripercorre tutti i successi della sua carriera | da Margarita a Dimenticarsi alle 7 Ospiti Gianna Nannini e Gaia
S tasera su Canale 5 alle 21.40 va in onda Elodie – The Stadium Show, il concerto che la popstar ha tenuto a San Siro lo scorso 8 giugno. Affiancata da tanti ospiti speciali, Elodie ha incantato il pubblico con uno spettacolo ricco di musica, danza e arti visive. In attesa di tornare sul piccolo schermo nella serie Netflix Nemesi, Elodie ripartirà a fine ottobre con un tour in giro per l’Italia. Elodie e Gaia incendiano San Siro: il bacio e la coreografia virale di “Chiamo io Chiami tu” X Leggi anche › Tribale, Galattica, Magnetica: i look di Elodie a San Siro sono uno show nello show Elodie – The Stadium Show: il concerto evento stasera 18 settembre su Canale 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Elodie avvistata al Porto di Capo d’Orlando, qui ritratta in uno scatto insieme ad Alessio Costantino. Un momento informale e rilassato per la cantante romana. - facebook.com Vai su Facebook
