La cantante romana ripercorre tutti i successi della sua carriera | da Margarita a Dimenticarsi alle 7 Ospiti Gianna Nannini e Gaia

S tasera su Canale 5 alle 21.40 va in onda Elodie – The Stadium Show, il concerto che la popstar ha tenuto a San Siro lo scorso 8 giugno. Affiancata da tanti ospiti speciali, Elodie ha incantato il pubblico con uno spettacolo ricco di musica, danza e arti visive. In attesa di tornare sul piccolo schermo nella serie Netflix Nemesi, Elodie ripartirà a fine ottobre con un tour in giro per l'Italia.

